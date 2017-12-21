بالصور.. وزير الداخلية يدشن بوابة حرس الحدود الإلكترونية

عادل الحربي(صدى):

حرص وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، على تدشين بوابة حرس الحدود للخدمات الإلكترونية ” زاول ” ، بالإضافة إلى المركز الإعلامي للمديرية العامة لحروس الحدود، اليوم الخمي.

واستقبل معالي مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي سمو الأمير فور وصوله للمقر، ليبدأ الافتتاح بعزف السلام الملكي وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ومن ثم تابع سمو الوزير مراسم الافتتاح بمشاهدة فيلم وثائقي عن خصائص الأنظمة والتطبيقات الجديدة والتي أبرزها بوابة ” زاول ” الإلكترونية التي تساهم في تقديم العديد من الخدمات.

وبعد تدشين البوابة الإلكترونية، توجه سموه لافتتاح المركز الإعلامي لحرس الحدود، وحرص على التجول في أقسامه التي تحتوي على استوديو تلفزيوني، واستوديو تصوير فوتوغرافي، ومركز للطباعة، بالإضافة إلى صالة لتحرير الأخبار وقسم للإعلام الحديث.