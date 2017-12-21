الإحصاء: الذكور لديهم حظ أوفر في التعليم من الإناث

علي القحطاني(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم الخميس، عن نتائج مسح التعليم والتدريب 2017، الذي يأتي ضمن خطة المسوح الجديدة، التي أصدرتها الهيئة مؤخرًا.

وأضحت النتائج، أن الذكور يتمتعون بحظ أكثر في التعليم الثانوي من الإناث؛ حيث إنَّ الالتحاق في مرحلة التعليم الثانوي بلغ 92طالبة لكل 100 طالب. أما في مرحلة التعليم العالي، الالتحاق بلغ 107 طالبات لكل 100 طالب.

وأضهرت النتائج أنَّ عدم الالتحاق بالتعليم يعود إلى الرغبة في التأخير عند الذكور بنسبة 27.7% وعند الإناث بنسبة 22.7% ثم يأتي المرض أو الإعاقة كثاني أسباب عدم الالتحاق بالتعليم.

وأشارت النتائج إلى أن أكثر من نصف السكان الذين يبلغون من العمر 25 سنة وأكثر قد حصلوا على التعليم الثانوي أو أعلى.

ويذكر أن، نسبة مشاركة الشباب من الفئة العمرية 15 – 24 سنة في برامج التعليم التقني والمهني عند الطلاب؛ تبلغ 1% من مجموع القيد بالتعليم الثانوي.