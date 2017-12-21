رئيس بلدية أم خنصر: نجدد الولاء والوفاء لحكومتنا الرشيدة

سعيد العجل(صدى):

نعيش هذه الايام الذكرى الثالثه على تولي سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مقاليد الحكم في رغد وازدهار يشهد له العالم اجمع كيف لا والاعلام الغربي والعربي تتصدر صفحاته صور سيدي خادم الحرمين الشريفين.

فلقد ثبت أركان الحكم وبين للعالم أجمع أن هذه البلاد تحت قيادة حكيمة مبنية على الكتاب والسنة كما كان من قبله إخوته والمؤسس طيب الله ثراهم.

ودفع بالشباب الذين هم عماد الدول في المناصب القيادية لكي تزدهر مملكتنا الحبيبة وحرص في كل مناسبة على تذكير المسؤولين في تقديم أرقى الخدمات للمواطن وتسهيل كل الصعاب فرسم خارطة طريق عنوانها ( أمن وأمان وازدهار وتطور ).

فبادرت كل وزارة بمهامها لتحقيق رؤية 2030 فاستبشر المواطن والمقيم وتيقن أن هذه البلاد تمشي وفق رؤية واضحة واقتصاد مزدهر

حفظ الله لنا قائد الأمة وألبسه ثوب الصحة والعافية.