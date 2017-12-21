ثانوية الملك عبدالله في بيشة تكرم 36 طالبا خريجا بالفصل الدراسي الأول

سياف الشهراني(صدى):

أقامت ثانوية الملك عبدالله ببيشة صباح اليوم الخميس الموافق 3 / 4 / 1439 هـ حفلًا بمناسبة تخرج أبنائها الطلاب لهذا العام 1439 هـ دفعة الفصل الدراسي الأول.

وحضر الحفل اولياء امور الطلاب الخريجين، وأشقائهم، وابتدأ الحفل بإداء النشيد الوطني، ثم مسيرة الطلاب الخريجين، وبعدها بدأ الحفل الخطابي بآيات من كتاب الله الكريم، ثم كلمة قائد المدرسة الاستاذ خالد بن محمد ال حبيان، ومن ثم كلمة الطلاب القاها نيابةً عنهم الطالب عبيد سالم آل شماء، وتم إلقاء كلمة أولياء الامور من أحد اولياء امور الطلاب الخريجين، وقدم الطالب ريان غرم الله الغامدي شيلة من أدائه ومن كلمات الشاعر نواف بن صالح الميموني مهداه الى الطلاب الخريجين.

وثم كرم قائد المدرسة ووكيل شؤون الطلاب الاستاذ سعيد بن عبدالله ال عيران الطلاب الخريجين، والتقطوا صورًا جماعية، وتقدم المعلم المتقاعد الاستاذ عبدالله بن ناصر ال لزمع بتكريم الطالبان سلمان محمد السلولي وفهد يوسف السلولي لتميزهم السلوكي خلال فترة بقائهم في المدرسة خلال الثلاثة أعوام الماضية.

وبين قائد المدرسة قائلًا: افتخر في هذا اليوم بتخرج ابنائي الطلاب، واشكرهم لكل مابذلوه خلال الثلاثة أعوام الماضية، سائلًا المولى عز وجل أن يوفقهم وييسر لهم أمورهم .

وقال الأستاذ سعيد آل عيران انه في هذا اليوم أودع ستًا وثلاثون طالب من أبنائي الخريجين، كانوا من أفضل الطلاب المتفوقين علميًا وسلوكيًا، ولكن نسأل الله العلي العظيم أن يوفقهم في حياتهم الدينية والدنيوية.