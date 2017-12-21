” بريتش بتروليوم “: الصخر الزيتي لن يعيق استثمارات المملكة النفطية

عادل الحربي(صدى):

قال الرئيس التنفيذي لشركة بريتش بتروليوم ” بوب دادلي ” ، اليوم الخميس ، أن منتجي النفط على رأسهم المملكة يستمرون في التأثير على أسعار النفط الخام، موضحًا أن الصخر الزيتي الأمريكي يملك حدودًا لمدى الدور الذي يؤديه في سوق النفط العالمي.

وأوضح ” دادلي ” أنه لا يحمل قلقًا كبيرًا بشأن قدرة المواد الصخرية على خفض الأسعار في الولايات المتحدة، خاصةً بعد الاطلاع على الجيولوجيا الخاصة بها، مشيرًا إلى وجود شقوق في نموذج الحقل النفطي ” بيرميان ” والذي يعد مثاليًا في ظل المشكلات التي تواجه هذه الصناعة في منطقة تكساس ونيو ميكسيكو .

وأردف الرئيس التنفيذي لشركة ” بي بي ” أن الاستثمارات التي ألغتها الكيانات العالمية لم تمنع المنتجين السعوديين من إعادتها مجددًا، وهو ما يؤكد إمكانية المنتجين التقليديين في التأثير على مجريات السوق بشكل أساسي.