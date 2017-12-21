مدرب النصر: مستعدون للمباراة القادمة أمام ” الاتفاق “

ماجد محمد(صدى):

قال مدرب النصر جوستافو كوينتيروس، إن فريقة مستعد لمباراة الاتفاق، بعد تدريب اللاعيبين بشكل جيد طوال الأيام الماضية وأظهروا رغبتهم وحماسهم في العودة للانتصارات بعد أن تعثر خطوات الفريق في المباريات الماضية.

وأضاف ” كوينتيروس ” ، أن على ثقة كبيرة باللاعبين وبقدراتهم التي تؤهلهم لعطاءات مميزة تحقق الفوز في كل مباراة.

وأوضح مدرب النصر، أن أن عودة عدد من اللاعبين لمشاركة الفريق في هذه المباراة بعد أن تغيبوا عن المباراة الماضية بداعي البطاقات سيكون اضافة قوية ودعم للفريق من الناحية الفنية ومن حيث الانسجام والتفاهم مشيداً بما قدمة البدلاء في المباراة الماضية.

وتابع ” كوينتيروس ” ، أنه يحترم جميع الفرق والاتفاق من بينها، مشيرًا إلى أن في منافسات الدوري كل المباريات صعبة ونعمل لكل الفرق حسابها اعرف أن ” الاتفاق “عين مدرباً جديداً والنتائج السابقة لا يمكن أن تكون مقياس لما سيقدمه امامنا؛ ولذلك فالمهم لدي دائماً هو أن يكون النصر في جاهزية فنية كبيره وأن يكون استعدادنا وتركيزها حاضراً طوال المباراة .