مُدرب عمان: سنخلق عنصر المفاجأة في بطولة كأس الخليج

نواف السالم(صدى):

قال مدرب منتخب عمان، الهولندي بيم فيربيك، إن فريقه جاهز لمواجهة الإمارات في افتتاحية مباريات الفريق ببطولة كأس الخليج، التي تنطلق يوم السبت القادم في الكويت.

وأضاف بيم فيربيك: تأهلنا إلى كأس آسيا ونحن هنا لخلق عنصر المفاجأة في هذه البطولة، أعتقد أنه لدينا العناصر القادرة على تحقيق ذلك، خاصة أن الفريق يمزج بين عنصري الشباب والخبرة، مثل اللاعب أحمد كانو الذي يعد قائد داخل وخارج الملعب ويساعدني كثيرًا.

وأكد المدرب الهولندي على أن بطولة الخليج كبيرة ومن أهم البطولات في الشرق الأوسط، قائلًا وشخصيًا فخور للمشاركة في هذه البطولة.