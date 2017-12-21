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  3. من أحبُ عِباد الله إلا الله – الشيخ عبدالعزيز الفوزان

من أحبُ عِباد الله إلا الله – الشيخ عبدالعزيز الفوزان




6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 986 ] نشر منذ يومين

نعم ..شيخنا الفاضل…
وهل هناك أجمل من حسن الخُلق..
وحسن التعامل…سواء كان ذلك بطلاقة الوجه …او ببذل المعروف …
او حتى بكفّ الأذى عن الناس …

[ عدد التعليقات: 986 ] نشر منذ يومين

أسأل المولى تعالى .. أن يرزقنا وإياكم مكارم الأخلاق…
لا يهدينا لأحسنها إلا هو…

[ عدد التعليقات: 40434 ] نشر منذ يومين

اللهم اجعلنا من اهل مكارم الأخلاق وأحسنها ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ يومين

بارك الله فيك شيخنا الفاضل

[ عدد التعليقات: 986 ] نشر منذ يوم واحد

اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد …
وعلى آله وصحبه أجمعين…
عدد ما ذكره الذاكرون ..وغفل عن ذكره الغافلون…

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