من أحبُ عِباد الله إلا الله – الشيخ عبدالعزيز الفوزان

السبت 23
ديسمبر
نعم ..شيخنا الفاضل…
وهل هناك أجمل من حسن الخُلق..
وحسن التعامل…سواء كان ذلك بطلاقة الوجه …او ببذل المعروف …
او حتى بكفّ الأذى عن الناس …
أسأل المولى تعالى .. أن يرزقنا وإياكم مكارم الأخلاق…
لا يهدينا لأحسنها إلا هو…
اللهم اجعلنا من اهل مكارم الأخلاق وأحسنها ,, آمين ,,
للتصحيح من أحب عباد الله إلى الله
بارك الله فيك شيخنا الفاضل
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد …
وعلى آله وصحبه أجمعين…
عدد ما ذكره الذاكرون ..وغفل عن ذكره الغافلون…
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درة البسامي[ عدد التعليقات: 986 ] نشر منذ يومين
نعم ..شيخنا الفاضل…
وهل هناك أجمل من حسن الخُلق..
وحسن التعامل…سواء كان ذلك بطلاقة الوجه …او ببذل المعروف …
او حتى بكفّ الأذى عن الناس …
درة البسامي[ عدد التعليقات: 986 ] نشر منذ يومين
أسأل المولى تعالى .. أن يرزقنا وإياكم مكارم الأخلاق…
لا يهدينا لأحسنها إلا هو…
ابو محمد[ عدد التعليقات: 40434 ] نشر منذ يومين
اللهم اجعلنا من اهل مكارم الأخلاق وأحسنها ,, آمين ,,
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1505 ] نشر منذ يومين
للتصحيح من أحب عباد الله إلى الله
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ يومين
بارك الله فيك شيخنا الفاضل
درة البسامي[ عدد التعليقات: 986 ] نشر منذ يوم واحد
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد …
وعلى آله وصحبه أجمعين…
عدد ما ذكره الذاكرون ..وغفل عن ذكره الغافلون…