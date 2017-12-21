الامطار والسيول في الامارات

السبت 23
ديسمبر
ما شاء الله تبارك الله
ما شاء الله …تبارك الله..
اللهم اجعلها امطار خير وبركة..
انتبهوا من الانهيارات….
ماشاء الله تبارك الله ، جعلها الله امطار خير ورحمة وبركه ,, آمين ,,
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ يومين
ما شاء الله تبارك الله
درة البسامي[ عدد التعليقات: 986 ] نشر منذ يومين
ما شاء الله …تبارك الله..
اللهم اجعلها امطار خير وبركة..
درة البسامي[ عدد التعليقات: 986 ] نشر منذ يومين
انتبهوا من الانهيارات….
ابو محمد[ عدد التعليقات: 40434 ] نشر منذ يومين
ماشاء الله تبارك الله ، جعلها الله امطار خير ورحمة وبركه ,, آمين ,,