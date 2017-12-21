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    ديسمبر

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الامطار والسيول في الامارات




4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ يومين

ما شاء الله تبارك الله

[ عدد التعليقات: 986 ] نشر منذ يومين

ما شاء الله …تبارك الله..
اللهم اجعلها امطار خير وبركة..

[ عدد التعليقات: 986 ] نشر منذ يومين

انتبهوا من الانهيارات….

[ عدد التعليقات: 40434 ] نشر منذ يومين

ماشاء الله تبارك الله ، جعلها الله امطار خير ورحمة وبركه ,, آمين ,,

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