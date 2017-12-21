حساب المواطن: المبلغ المحدد يشمل فرق تكلفة تغير الكهرباء والوقود

نايف السالم(صدى):

أفادت معلومات جديدة عن برنامج حساب المواطن، اليوم الخميس، أن المبلغ المخصص لتعويض المواطنين يشمل فرق التكلفة في تعريفة الكهرباء بين سعر اليوم والسعر الجديد الذي سيطبق في مطلع يناير المقبل، كما أنه يشمل فرق التكلفة في سعر البنزين 91 بين سعر اليوم والسعر الجديد الذي سيعلن عن موعد تطبيقه في الربع الأول من 2018.

ووفقا للمعلومات يشمل المبلغ تعويضا عن الأثر المباشر عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية والمشروبات، كما تم وضع جزء من المبلغ للتعويض عن الأثر غير المباشر من تصحيح أسعار الطاقة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وأكدت المعلومات أن 82 % من المسجلين تم إيداع مبالغهم المستحقة في حساباتهم فيما حصل 50% من المسجلين على استحقاق كامل وهم من الأسر منخفضة الدعم، ومتوسط الدعم لهذه الأسر 938 ريالاً.

وتشير المعلومات إلى أن حوالي 25% من المسجلين حصلوا على دعم جزئي لأنهم من متوسطي الدخل فيما بلغ متوسط الدعم للأسر بشكل عام 835 ريالاً.