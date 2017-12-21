بلدية تيماء تزين جدران المنطقة التاريخية

خالد الضبيبي(صدى):

شنت بلدية تيماء اليوم الخميس، حملة لتزين جدران المنطقة الأثرية القديمة القريبة من بئر هداج وسط تيماء القديمة، التي تعتبر ذات قيمة تاريخية عالية، ويعمد إلى زيارتها عدد كبير من السياح من داخل المملكة وخارجها.

وتأتي الحملة من أجل إزالة كتابات عبثية ذات تأثير سلبي على نفوس زوار المحافظة، وكذلك إعادة الشكل الجمالي والحضاري للجدران.

وتقع بئر هداج وسط تيماء القديمة في منطقة تعرف باسمها، وتحيط بها أشجار النخيل من جهاتها الأربع، وتُعد من كبرى الآبار في الجزيرة العربية وأشهرها، ويعود تاريخ حفرها إلى القرن السادس قبل الميلاد، ويطلق عليها ” شيخ الجوية ” ، ويبلغ محيط فوهتها 65 مترًا، ويتراوح عمقها بين 11 و12 متراً.