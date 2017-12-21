اختبار للنظر

السبت 23
ديسمبر
ههههههههههههههههههههه نظرك عشره على عشره
سته على سته ,,
ثلاثة على ثلاثة..
الله يستر من الجوالات والاجهزه الناس بينضرب نظرها
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كجمغلو[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ يومين
ههههههههههههههههههههه نظرك عشره على عشره
ابو محمد[ عدد التعليقات: 40434 ] نشر منذ يومين
سته على سته ,,
قنديل المساء[ عدد التعليقات: 986 ] نشر منذ يوم واحد
ثلاثة على ثلاثة..
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3607 ] نشر منذ 9 ساعات
الله يستر من الجوالات والاجهزه الناس بينضرب نظرها