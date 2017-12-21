زمان الطيبين

السبت 23
ديسمبر
كان زمن جميل،وجماله في بصاطته.
زمان التواضع والمحبه زمان يا زمان الصبى
الله الله ,,
,, قول للزمان ارجع يازمان ,,
إلا ليت الزمن يرجع ورا والا الليالي تدور
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واضح وصريح[ عدد التعليقات: 622 ] نشر منذ يومين
كان زمن جميل،وجماله في بصاطته.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ يومين
زمان التواضع والمحبه زمان يا زمان الصبى
ابو محمد[ عدد التعليقات: 40434 ] نشر منذ يومين
الله الله ,,
,, قول للزمان ارجع يازمان ,,
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1505 ] نشر منذ 16 ساعة
إلا ليت الزمن يرجع ورا والا الليالي تدور