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زمان الطيبين




4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 622 ] نشر منذ يومين

كان زمن جميل،وجماله في بصاطته.

[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ يومين

زمان التواضع والمحبه زمان يا زمان الصبى

[ عدد التعليقات: 40434 ] نشر منذ يومين

الله الله ,,

,, قول للزمان ارجع يازمان ,,

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