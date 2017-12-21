النظام نظام عندهم

السبت 23
ديسمبر
ههههههههههههههههههههههههههه جلدهم جلد
اي نظام وهاالبلوى متولجهم باالعصى ..؟
عجبني النظام ليته يطبق عند بعض الدوائر الحكومية من بعد الساعة 8 هههههههههههه
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كجمغلو[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ يومين
ههههههههههههههههههههههههههه جلدهم جلد
ابو محمد[ عدد التعليقات: 40434 ] نشر منذ يومين
اي نظام وهاالبلوى متولجهم باالعصى ..؟
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2077 ] نشر منذ يوم واحد
عجبني النظام ليته يطبق عند بعض الدوائر الحكومية من بعد الساعة 8 هههههههههههه