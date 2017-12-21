مواطن يحذر من خطورة الصقور في المنزل

السبت 23
ديسمبر
كلامك واقعي وممتاز ,,
,, اقلها يتطاير من بين ريش الطائر قشور ، كاالقشره اللي تصيب الراس ، وهذي خطيره على الجهاز التنفسي للكبير والصغير ,,
,, لذا يجب تربية الطيور ( بشكل عام ) في فناء البيت ، باالهواء الطلق ,, وابعد الصغار عنها ,,
اول شيء اسمهم الصقارين مو الصقاقير
ثانيا اللي يترك اطفاله بدون رقابه هذا خطأ كبير منهم
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ابو محمد[ عدد التعليقات: 40434 ] نشر منذ يومين
كلامك واقعي وممتاز ,,
,, اقلها يتطاير من بين ريش الطائر قشور ، كاالقشره اللي تصيب الراس ، وهذي خطيره على الجهاز التنفسي للكبير والصغير ,,
,, لذا يجب تربية الطيور ( بشكل عام ) في فناء البيت ، باالهواء الطلق ,, وابعد الصغار عنها ,,
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ يومين
اول شيء اسمهم الصقارين مو الصقاقير
ثانيا اللي يترك اطفاله بدون رقابه هذا خطأ كبير منهم