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  3. توقعات الكويتيين للمنتخب السعودي في خليجي 23 بالكويت

توقعات الكويتيين للمنتخب السعودي في خليجي 23 بالكويت




2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ يومين

بالتوفيق للمنتخب السعودي

[ عدد التعليقات: 427 ] نشر منذ يومين

بسم الله الرحمن الرحيم

الصراحة راحة، من حسن حظكم يالكويتيين وباقي منتخبات البطولة إني ماني ضمن تشكيلة

المنتخب ؛ وإلا كان تعاقدتوا مع أعتى الخياطين بالعالم علشان يرقع شباك حارسكم كل عشر دقايق

أسجل فيها هدف .

مع وافر المحبة.

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