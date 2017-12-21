توقعات الكويتيين للمنتخب السعودي في خليجي 23 بالكويت

السبت 23
ديسمبر
بالتوفيق للمنتخب السعودي
بسم الله الرحمن الرحيم
الصراحة راحة، من حسن حظكم يالكويتيين وباقي منتخبات البطولة إني ماني ضمن تشكيلة
المنتخب ؛ وإلا كان تعاقدتوا مع أعتى الخياطين بالعالم علشان يرقع شباك حارسكم كل عشر دقايق
أسجل فيها هدف .
مع وافر المحبة.
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كجمغلو[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ يومين
بالتوفيق للمنتخب السعودي
الحربي[ عدد التعليقات: 427 ] نشر منذ يومين
بسم الله الرحمن الرحيم
الصراحة راحة، من حسن حظكم يالكويتيين وباقي منتخبات البطولة إني ماني ضمن تشكيلة
المنتخب ؛ وإلا كان تعاقدتوا مع أعتى الخياطين بالعالم علشان يرقع شباك حارسكم كل عشر دقايق
أسجل فيها هدف .
مع وافر المحبة.