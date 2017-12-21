بالصور.. الإعلان عن جيب شيروكي 2019 المطورة في معرض ديترويت

واشنطن(صدى):

أعلنت فيات كرايسلر عن الكشف عن جيب شيروكي 2019 المطورة في معرض ديترويت للسيارات 2018 الشهر المقبل. ولم تعرض جيب الكثير من التفاصيل بخصوص السيارة ولكن من خلال الصور القليلة للسيارة فأكدت ان شيروكي 2019 ستأتي بتصميم أكثر رياضية وتصميم أكثر فخامة وخيارات لمحركات الدفع أكثر كفاءة.

وقدمت جيب الجيل الحالي من شيروكي KL في 2013 كموديل 2014 بشكل يشبه الكروس أوفر عن كونها سيارة بتصميم شرس. ولكن هذا التصميم جعلها تتضاعف في المبيعات بشكل غير مسبوق أكثر من موديل ليبرتي التي حلت محله. ومن عام 2014 حتى 2016 باعت جيب قرابة 200 ألف سيارة شيروكي في الولايات المتحدة في كل عام ومن عام 2001 الي 2013 باعت بصورة سنوية 100 ألف سيارة ليبرتي التي عرفت في بعض الأسواق باسم شيروكي.

وكشف مصنع السيارات عن تحديث للسيارة كموديل 2018 من بضعة أشهر وتعد الشركة بتوفير مزيد من المعلومات والصور حول السيارة موديل 201 في معرض ديترويت في 16 يناير المقبل.