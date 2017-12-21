خادم الحرمين يجري اتصالا هاتفيا بالرئيس الروسي

عادل الحربي(صدى):

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفياً اليوم بفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.

وأعرب فخامته خلال الاتصال عن إدانة روسيا الاتحادية لمحاولة ميليشيا الحوثي الانقلابية استهداف مدينة الرياض بصاروخ باليستي، ورفضها لتعرض المملكة لأي تهديدات لأمنها.

كما تم خلال الاتصال بحث جهود الإغاثة الإنسانية المقدمة للشعب اليمني الشقيق بهدف رفع المعاناة عنه في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن.