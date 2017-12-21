رئيس خيركم: البيعة الثالثة مناسبة غالية على قلوب الجميع

نايف السالم(صدى):

أعرب رئيس جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة المهندس عبدالعزيز حنفي عن سعادته وامتنانه للجهود التي يوليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ, للقرآن الكريم وأهله، عناية ودعماً ورعاية ومباركته الدائمة لبرامج وفعاليات وأنشطة جمعيات تحفيظ القرآن الكريم.

وقال في كلمة له بمناسبة الذكرى الثالثة لتولى خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ مقاليد الحكم: ” إنه عندما يحل الثالث من شهر ربيع الآخر من كل عام، نقف مع مناسبة غالية وعزيزة على نفوسنا جميعاً؛ ألا وهي ذكرى البيعة المباركة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله.

وحول جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات التي تأسست قبل 19 عاماً تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بيّن رئيس خيركم أنها أحد أبرز المعالم المضيئة في خدمة كتاب الله ونشره وتكريم ورعاية أهله في المملكة، بوصفها نموذجاً رائعاً ورائداً من خلال ما يوليه خادم الحرمين الشريفين لكتاب الله من رعاية واهتمام وتعد من أقوى المسابقات المحلية، وأكبر داعم لجمعيات التحفيظ لكونها تنفذ على مستوى المملكة وتمر بمستويات الجمعيات والمحافظات ثم المناطق.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – كان على مدى خمسة عقود رئيسا فخرياً للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض عندما كان أميراً لها وكان فيها الراعي والداعم لكل ما يُعنى بالقرآنِ الكريم، تلاوةً، وحفظاً، وتجويداً، وتفسيراً، فجهوده -أيده الله-واضحة أثرها.