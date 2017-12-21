” الهيئة العامة للسياحة ” تكرم صناع كسوة الكعبة

نايف السالم(صدى):

كرمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، عقب مشاركة الصناع بالمجمع في فعاليات سوق عكاظ في دورته الحادية عشرة لعام 1438هـ بمدينة الطائف.

وسلم مدير عام مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، الدكتور محمد بن عبدالله باجوده شهادات الشكر والتقدير للصناع المشاركين، وذلك بحضور كلا من ” وكيل المجمع للشؤون الإدارية هشام بن سليمان علاء الدين، ووكيل المجمع مدير العلاقات العامة خالد بن عبدالهادي سباعي “.