مميزات عديدة بمشروع النقل في الرياض

علي القحطاني(صدى):

لن يغفل أحد عن مميزات مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض، حيث إنه يغطي واحدة من أكبر العواصم في العالم، خاصة أنه يجرى تنفيذه في مدة زمنية قصيرة.

ويتميز المشروع بطبيعته الدقيقة، ومواصفاته التصميمية والتقنية العالية، وانسجامه مع الخصائص الاجتماعية والبيئية والعمرانية لمدينة الرياض التي تحظى باهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود كبقية مدن المملكة.

ويذكر أنه تم تكوين فريق من الاستشاريين المتخصصين لدراسة الحركة المرورية وتأثرها بالأعمال الإنشائية، ومن ثم تصميم التحويلات المرورية المناسبة، وفريق آخر للقيام بزيارات ميدانية للمساكن والمكاتب والمراكز التجارية في المناطق المحاذية لمواقع عمل المشروع لتعريفهم بعناصر خطة التحويلات المرورية والاستماع إلى مقترحاتهم وآرائهم حول العمل.

وأطلق تطبيق ” دليلة الرياض ” المجاني على الأجهزة المحمولة، لمساعدة قائدي المركبات في اختيار أفضل البدائل للحركة في مواقع العمل ضمن المشروع وأجزاء المدينة.