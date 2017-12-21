” العواد ” : ذكرى البيعة تؤكد تلاحم الشعب ضد العدو الخارجي

نايف السالم(صدى):

وجه وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد تهنئته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولشعب البلاد وقيادته الرشيدة ، بمناسبة ذكرى البيعة لتولي الملك المفدى – حفظه الله – لمقاليد الحكم .

وأكد ” العواد ” في تصريح له على أن هذه الذكرى توجتها جهود القيادة في الارتقاء بالمملكة ومؤسساتها خلال الفترة الماضية والتي كان آخرها ميزانية الخير التي تعد الأضخم في الإنفاق على مستوى تاريخ الوطن ، والتي تم تسخيرها لخدمة المواطنين .

وأشار وزير الثقافة والإعلام إلى أن هذه لحالة من الاطمئنان والإنجاز التي وصلت إليها المملكة كان بفضل خادم الحرمين الشريفين ، قائلًا ” في هذا اليوم نهنئ أنفسنا وأبناء الوطن بقلوب ملؤها الحب والأمن والاطمئنان والإنجاز والعطاء ” .

واستطرد الدكتور عواد العواد تهنئته قائلًا ” ذكرى البيعة تعزز فينا حب القيادة وتؤكد لدينا التلاحم والمحبة والولاء والوقوف صفاً واحداً في مواجهة العدو الخارجي ” .