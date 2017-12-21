” العواد ” : ذكرى البيعة تؤكد تلاحم الشعب ضد العدو الخارجي
وجه وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد تهنئته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولشعب البلاد وقيادته الرشيدة ، بمناسبة ذكرى البيعة لتولي الملك المفدى – حفظه الله – لمقاليد الحكم .
وأكد ” العواد ” في تصريح له على أن هذه الذكرى توجتها جهود القيادة في الارتقاء بالمملكة ومؤسساتها خلال الفترة الماضية والتي كان آخرها ميزانية الخير التي تعد الأضخم في الإنفاق على مستوى تاريخ الوطن ، والتي تم تسخيرها لخدمة المواطنين .
وأشار وزير الثقافة والإعلام إلى أن هذه لحالة من الاطمئنان والإنجاز التي وصلت إليها المملكة كان بفضل خادم الحرمين الشريفين ، قائلًا ” في هذا اليوم نهنئ أنفسنا وأبناء الوطن بقلوب ملؤها الحب والأمن والاطمئنان والإنجاز والعطاء ” .
واستطرد الدكتور عواد العواد تهنئته قائلًا ” ذكرى البيعة تعزز فينا حب القيادة وتؤكد لدينا التلاحم والمحبة والولاء والوقوف صفاً واحداً في مواجهة العدو الخارجي ” .
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ يومين
عاشت بلادي وعاش سلمان ملكنا