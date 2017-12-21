في ذكرى البيعة ” الجدعان ” : فترة تولي خادم الحرمين مليئة بالإنجاز

عادل الحربي(صدى):

أكد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان ، أن الأعوام التي مرت على تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قصيرة على الرغم من كونها ثلاث سنوات ، إلا أنها حافلة بأعظم الإنجازات حيث شهدت المملكة خلال هذه الفترة تحولات مشهودة في كافة المجالات وفقًا للرؤية التنموية التي يقودها الملك نحو مستقبل زاهر للوطن .

وأشار ” الجدعان ” في تصريح له إلى أن الجهود المبذولة للمملكة أحدثت نقلة تنموية وحضارية ، قائلًا ” ما بين البيعة الشرعية التي تؤكد رسوخ النظام السياسي، والميزانية التوسعية التي تُجسّد متانة الاقتصاد السعودي؛ تتشكل لوحة تنموية حضارية من الإنجازات الوطنية المتميزة، التي تعكس حكمة القيادة، ووضوح الرؤية الحضارية، وقوة العزيمة السعودية نحو وطن طموح، ومجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر ” .

واستطرد وزير المالية حديثه قائلًا ” جاءت هذه البيعة لتؤكد للعالم أن المملكة راسخة الكيان، شامخة البنيان، متماسكة بين قاعدتها الشعبية الوفية، وحكومتها القوية، وقيادتها الرشيدة. وهي بذلك تنسجم مع موروثها السياسي العريق، وتؤكد شرعيتها التاريخية المتأصلة في نفوس أبناء بلاد الحرمين، مما يعكس واقعاً سعودياً مشرقاً بالتلاحم، ومتميزاً بالثبات والاستقرار، تمثل برسوخ مؤسسة الحكم، وسلامة نهجها السياسي القويم، وثراء تجربتها الملكية ” .

وحرص محمد بن عبدالله الجدعان على إبراز الجهود التي سعت المملكة لتحقيقها بقيادة خادم الحرمين الشريفين ، قائلًا ” القيادة تواصل الرعاية الدائمة للمقدسات الإسلامية؛ وإطلاق مشروعات التوسعة الضخمة لخدمة ضيوف الرحمن، والمضي قدماً بتحقيق أهداف الرؤية الطموحة 2030 من خلال الإصلاحات والبرامج الاقتصادية المثمرة؛ و تنفيذ مشروعات عملاقة؛ من خلال صندوق الإستثمارات العامة؛ تسهم في نمو الاقتصاد وتعزيز الإيرادات غير النفطية، وكذلك صندوق التنمية الوطني الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين للإشراف على الصناديق التنموية كصندوق التنمية العقارية لتقديم أفضل الخدمات الأساسية للموطنين، وصندوق التنمية الصناعية لدعم التنمية الصناعية الداعمة للنمو الاقتصادي ” .