الحريري: لبنان لديها علاقات جيدة مع المملكة ودول الخليج

بيروت(صدى):

أكد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري اليوم الخميس، أن دول الخليج العربية لاتتخذ أي إجراءات ضد لبنان، بعد الأزمة السياسية التي دفعت البلاد إلى صدارة المواجهة بين المملكة وإيران.

وقال الحريري، إن لدى بلاده علاقات جيدة مع المملكة ومع دولة الإمارات العربية المتحدة ومعظم دول الخليج، مضيفًا أن الخليج يواجه مشكلة مع حزب سياسي واحد في لبنان وليس لديه مشكلة مع كل لبنان.