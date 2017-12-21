الحريري: لبنان لديها علاقات جيدة مع المملكة ودول الخليج
أكد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري اليوم الخميس، أن دول الخليج العربية لاتتخذ أي إجراءات ضد لبنان، بعد الأزمة السياسية التي دفعت البلاد إلى صدارة المواجهة بين المملكة وإيران.
وقال الحريري، إن لدى بلاده علاقات جيدة مع المملكة ومع دولة الإمارات العربية المتحدة ومعظم دول الخليج، مضيفًا أن الخليج يواجه مشكلة مع حزب سياسي واحد في لبنان وليس لديه مشكلة مع كل لبنان.
رااايق[ عدد التعليقات: 3193 ] نشر منذ يومين
مضيفًا أن الخليج يواجه مشكلة مع حزب سياسي ** هذا بالنسبة لكم حزب سياسي *
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أنا هنا لا أتكلم عن أي أحد أو بالأنابة عن أحد ** لكن أعتقد ومتأكد بإذن الله تعالى **
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بالنسبة لنا ودول الخليج هو حزب أرهابي مخرب تتحكم وتسيطر علية ايران **