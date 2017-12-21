برنامج أداء الصحة يساهم في تقليل أوقات الانتظار بالطوارئ والعيادات الخارجية

سالم المطيري(صدى):

أوضحت صحة القصيم أن برنامج أداء الصحة يعمل على تقليل وقت الانتظار في المستشفيات والعيادات كما أنه يساهم في زياد الإنتاجية وتقديم خدمات أفضل، ويهدف إلى تطوير مهارات الكوادر الصحية وتحسين الأداء.

وقال الحساب الرسمي لصحة القصيم عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” يساهم برنامج أداء الصحة في تقليل أوقات الانتظار بالطوارئ والعيادات الخارجية في المستشفيات وتعزيز الكفاءة وزيادة الإنتاجية وتحسين الخدمات لتحقيق معايير عالمية في الرعاية الصحية ” .

وأضاف: ” كما يشمل برنامج أداء الصحة حاليًا 70 مستشفىً رئيسياً، من خلال تطبيق ومتابعة ما يزيد على 40مؤشرًا لقياس الأداء و٧ محاور علاجية في المستشفيات وهي: ” الطوارئ، والعيادات، والعمليات، والتنويم، والعناية المركزة، والأشعة، والمختبرات ” .