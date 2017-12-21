في ذكرى البيعة.. أمير الرياض: خادم الحرمين رسم خطة الاجتياز بكل جدارة

سعيد العجل(صدى):

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الرياض، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،مؤكداً أن الوطن وأبناءه سائرون في ظل قيادته – أيده الله – يسابقون الزمن بعقيدة راسخة، ورؤية تؤسس لغدٍ زاهر مشرق.

وقال سموه في كلمة بمناسبة الذكرى الثالثة لبيعة خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله -: عامٌ بعد عام خير وعطاءٌ يتجدد، وتنمية ونماءٌ يتمدد، وبلد بفضل الله متوحد، وشعب لقائده محب ومتعاضد ، وقائد ملهم لوطن متفرد ، وجيش لأعداء الوطن يتوعد، وشباب لبناء الوطن متوقد ، يبذل روحه لملكه ووطنه ولا يتردد.

تحل علينا ذكرى البيعة الثالثة لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله –ونحن ولله الحمد والمنة نعيش في واحة من الأمن ورغد من العيش ، فتتسابق الإنجازات وتتعاظم المنجزات فتكبر الآمال، وتزيد الطموحات.

نسابق الزمن بعقيدة راسخة، وقيادة حكيمة، ورؤية تؤسس لغدٍ زاهر مشرق بإذن الله يقوده سلمان بن عبدالعزيز الذي حمل الأمانة ، وتسلح بقوة إيمانه، حَكَمَ فَعَدَل وحَزَمَ فتوكل، وبذل فأعطى وأجزل .

ثلاثة أعوام مضت من الإنجاز رسم فيها – حفظه الله – خطة الاجتياز بكل جدارة وامتياز نجاح في الداخل ، وإبهار في الخارج، حمل هم الوطن، وتحمل هم الأمة، وسيشهد التاريخ ويخلد لهذا القائد العظيم ما فعله للوطن في المقام الأول وميزانية الخير التي تعد الأكبر في تاريخ المملكة خير شاهد ، وما قدمه للإسلام والمسلمين في فترة وجيزة من أعمال ومواقف جليلة لتحقيق العدل وبسط الأمن ونشره في مختلف الأصعدة المحلية والدولية لا يخفى على كل منصف وناقد.