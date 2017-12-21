دراسة: خل التوت يعالج فقدان الذاكرة
أكدت دراسة حديثة، أن خل التوت يساعد على علاج فقدان الذاكرة، حيث تم تجربة التوت المخمر على مجموعة من الفئران التي تعاني من فقدان الذاكرة، وتبين انه يساعد في تنشيطها على المدى القصير.
وتأتي هذه الدراسة مع انتشار مرض ” الخرف ” ، بشكل واسع في جميع أنحاء العالم، ويقدر أن يصاب نحو 50 مليون شخص بهذا المرض بحلول عام 2050.
وأكد البحث الجديد أن بعض المركبات الطبيعية، مثل تلك الموجودة في التوت البري، قد تساعد على الحد من فقدان الذاكرة المرتبطة بالخرف، حيث باحثون من جامعة كونكوك في جمهورية كوريا أن التخمير يمكن أن يزيد من النشاط الذهني ويعمل على الحفاظ على المركبات الفينولية التي تتأكسد بسهولة أثناء تجهيز الأغذية.
وكانت دراسات سابقة ربطت بين التوت البري وتحسن الذاكرة، إذ تحتوي هذه الفاكهة على مضادات التأكسد مثل الإنثوساينين الذي يساعد على مكافحة الالتهاب الذي أشار الباحثون إلى ارتباطه بمرض ألزهايمر.
رااايق[ عدد التعليقات: 3193 ] نشر منذ يومين
دراسات *** طيب****
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1505 ] نشر منذ يومين
أعظم علاج لحفظ الذاكره هو طلب العلم وقد قال العلماء ان العالم لا يخرف
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24383 ] نشر منذ يومين
سبحان الله
التوت هذه ماحبيته🤤
jamalco[ عدد التعليقات: 5658 ] نشر منذ يومين
منور يغالي وسعيد بإطلالتكم كيفك ياصاحبي _ تووووووووووووووت توت قطر إزغنطوط شربات تووووووووووووووت
ابو محمد[ عدد التعليقات: 40434 ] نشر منذ يومين
طيب طيب ,,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24383 ] نشر منذ يومين
أهلييييييين جميل
وحشتنا يغالي😘😘
قنديل المساء[ عدد التعليقات: 986 ] نشر منذ يومين
تمام…
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6557 ] نشر منذ يومين
قميل😁
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24383 ] نشر منذ يومين
عصير التوت ماأسمع فيه
بس الفاكهة🤤