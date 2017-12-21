دراسة: خل التوت يعالج فقدان الذاكرة

نورة الشهري(صدى):

أكدت دراسة حديثة، أن خل التوت يساعد على علاج فقدان الذاكرة، حيث تم تجربة التوت المخمر على مجموعة من الفئران التي تعاني من فقدان الذاكرة، وتبين انه يساعد في تنشيطها على المدى القصير.

وتأتي هذه الدراسة مع انتشار مرض ” الخرف ” ، بشكل واسع في جميع أنحاء العالم، ويقدر أن يصاب نحو 50 مليون شخص بهذا المرض بحلول عام 2050.

وأكد البحث الجديد أن بعض المركبات الطبيعية، مثل تلك الموجودة في التوت البري، قد تساعد على الحد من فقدان الذاكرة المرتبطة بالخرف، حيث باحثون من جامعة كونكوك في جمهورية كوريا أن التخمير يمكن أن يزيد من النشاط الذهني ويعمل على الحفاظ على المركبات الفينولية التي تتأكسد بسهولة أثناء تجهيز الأغذية.

وكانت دراسات سابقة ربطت بين التوت البري وتحسن الذاكرة، إذ تحتوي هذه الفاكهة على مضادات التأكسد مثل الإنثوساينين الذي يساعد على مكافحة الالتهاب الذي أشار الباحثون إلى ارتباطه بمرض ألزهايمر.