الخارجية الأمريكية: إيران شاركت في أعمال أدت إلى الصراعات العرقية

واشنطن(صدى):

قالت كيلي كوري الممثلة الأمريكية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة أن إيران شاركت في أعمال مسيئة، تسببت في اشتعال الصراعات العرقية والدينية كما دعمت الإرهاب.

وقال الحساب الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” الممثلة الأمريكية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة كيلي كوري: شاركت حكومة إيران في أفعال مسيئة ومدمرة في انتهاك واضح لالتزاماتها الدولية. وبدلا من تعزيز السلام، أدت الإجراءات الإيرانية إلى تأجيج الصراع العرقي والديني، ودعمت الإرهاب مباشرة، وهددت سلام وأمن جيرانها”.

وأضاف: ” كوري: وقد أدى الدعم الإيراني لحزب الله إلى توسعه الأخير لترسانته إلى أكثر من 100000 صاروخ، وهي أكبر من قدرته في نهاية الحرب الأخيرة في عام 2006، مما يشكل تحديا مباشرا للسيادة اللبنانية، ويهدد سلامة وأمن دولة “.

وأكد: ” كوري: لن نغض الطرف عن العنف والتطرف الذي ترعاه إيران. لأنه إذا علمتنا تجربتنا في هذه الهيئة شيئا واحدا، فهو أنه إذا أردنا أن نروج لعالم ضد العنف والتطرف العنيف، لا يمكننا أن نسمح لأي بلد بتوفير غطاء لأفعاله”.