في ذكرى البيعة.. عادل عزت: الوطن يشهد نهضة تنموية غير مسبوقة

ماجد محمد(صدى):

رفع رئيس اتحاد كرة القدم، عادل بن محمد عزت، باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة، أسمى أيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة ذكرى البيعة التي تأتي والوطن يشهد نهضة تنموية شاملة غير مسبوقة على كافة المستويات.

وأكد رئيس الاتحاد أن ذكرى البيعة في عامها الثالث، تأتي لتجسد من جديد القيم الثابتة للشعب السعودي بولائه الراسخ، وإيمانه العميق بقيادته ووطنه، ولتجديد الولاء بالمسع والطاعة عند أبناء الوطن الذين باتو يستشعرون الفخر في صميم نفوسهم، ويتلمسون الازدهار في مناجي حياتهم، وهم يرفلون بالأمن والطمانينة، ويعايشون النهضة الشاملة عبر سياسة رصينة وضعت المملكة في المكانة التي تليق بها إقليميا ودوليا، ومن خلال رؤية وطنية حكيمة تجسدت على كافة الصعد الاجتماعية والاقتصادية والتي عبرت عنها بوضوح الميزانية العامة للعام المقبل، باعتبارها الكبر في تاريخ البلاد.

وأشار عادل عزت أن ما تحقق من انجازات كبرى على كافة المستويات تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وفي مختلف القطاعات جعلت الجميع يدرك يقينا بأن امامه قيادة لا ترضى لهذا الوطن إلا بالعزة والمجد، ولمواطنيه بالحياة الكريمة.

وشدد رئيس الاتحاد على كافة منسوبي القطاع الرياضي يشعرون بالفخر وهو يتلمسون اهتمام القيادة عبر المتابعة المباشرة، والدعم السخي، وهو ما تجسد عبر الاهتمام بالبنية التحتية، ودعم المشاريع التنموية، ومباركة الأهداف المرسومة، لافتا إلى أن ثمرة ذلك تنضج من خلال تحقيق العديد من الانجازات والتي يأتي في طليعتها تأهل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم في روسيا، والذي تحقق نتيجة الدعم السخي من خادم الحرمين الشريفين، والمساندة التاريخية التي وجدها المنتخب من سمو ولي العهد، والتي ضاعفت طموحاتنا في المشاركة الخامسة في المونديال في ظل الاهتمام والمتابعة اللذين حددهما المنتخب الوطني من معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ.