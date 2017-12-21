فلسطيني يرزق بـ 3 توائم ويطلق عليهم ” القدس عاصمة فلسطين “

القدس المحتلة(صدى):

” القدس عاصمة فلسطين ” ، ثلاث توائم في أحد منازل قطاع غزة، رُزق بهم شابًا، عاشقًا لتراب بلاده المُحتلة، فلم يجد سوى هذه الطريقة ليُخلد ذكرى هذا العشق، مع كل نفسًا لأبنائه الثلاث.

استقبل الفلسطيني نضال يوسف السيقلي، صباح اليوم الخميس، ذكرين وأنثى، قُدر لهم أن يخرجوا إلى هذه الدنيا ليجدوا بلادهم مُحتلة، وتصارع من أجل التأكيد على أن القدس هي عاصمة فلسطين، بعد أن عصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالشعب الفلسطيني خلال الاسابيع الماضية واعترف بالقدس عاصمة للاحتلال الصهيوني.

ولم يتبقى الأن سوى حلمًا بسيطًا يسعى ” نضال ” ذو الـ 30 عامًا لتحقيقه، وهو أن يُرزق بفتاة أخرى؛ ليطلق عليها أسم ” أبدية ” ؛ حتى يترك خلفًا يحمل الحقيقة التي لا يستطيع أن يمحيها الزمن وهي أن ” القدس عاصمة فلسطين الأبدية.

أحلامًا بسيطة وابتسامه راضية ملأت منزل ” نضال ” عقب وصول مواليده الثلاث، فلم يعبأ في تلك اللحظة بما يُحيك أعداء بلاده لفلسطين، فهو يحتفل بانتصاره الصغير وسط أسرته، وجيرانه، المتوافدين إلى المنزل لتهنئته.

واجتاحت شوارع فلسطين خلال الأسابيع الماضية، تظاهرات حاشدة؛ تحتج على قرار الرئيس الأمريكي بنقل عاصمته إلى القدس، واعترافه بها عاصمة لإسرائيل.