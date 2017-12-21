مقبرة بأريحا تكشف مفاجأة عن الحضارة المصرية
كشفت علماء آثار إيطاليون وفلسطينيون، مقبرة يعود عمرها إلى 5 آلاف عام في مدينة أريحا الفلسطينية، مؤكدين أن الاكتشاف يبين صلة وثيقة بين الحضارة المصرية القديمة وبين هذه المنطقة.
وأشار العلماء، إلى أن خمسة من أمهات أصداف اللالئ الموجودة في الموقع قادمة من نهر النيل في مصر، ما يعني أن الحضارة المصرية كانت شديدة التأثير في تلك البقعة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24383 ] نشر منذ يومين
مصر أم الدنيا😍
يحبيبتي ي مصر😘😘😘
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ يومين
بطن الارض يخفي ما عظم من قبل حقبه زمنية قديمة
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1505 ] نشر منذ يوم واحد
كانت الحضاره الفرعونية من أعظم الحضارات فذهبت وانتهت من هذا يستفاد ان لله عز وجل عهد انه ما عظم شيء الا إذن الله بزواجه فالدنيا اليوم بلغت منتهاها في الحضاره والتقدم وقد قال العلماء ان هناك كوكب يدعى نيبروا في طريقه إلى الأرض وسوف يدمرالحضاره وبنائها وستعود إلى القرون الوسطى وهذا يتوافق مع احاديث آخر الزمان