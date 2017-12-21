مقبرة بأريحا تكشف مفاجأة عن الحضارة المصرية

القدس المحتلة(صدى):

كشفت علماء آثار إيطاليون وفلسطينيون، مقبرة يعود عمرها إلى 5 آلاف عام في مدينة أريحا الفلسطينية، مؤكدين أن الاكتشاف يبين صلة وثيقة بين الحضارة المصرية القديمة وبين هذه المنطقة.

وأشار العلماء، إلى أن خمسة من أمهات أصداف اللالئ الموجودة في الموقع قادمة من نهر النيل في مصر، ما يعني أن الحضارة المصرية كانت شديدة التأثير في تلك البقعة.