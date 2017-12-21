انخفاض مؤشر أسهم المملكة بنسبة 2.91 نقطة

علي القحطاني(صدى):

شهد مؤشر الأسهم بالمملكة اليوم انخفاضا بنسبة 2.91 نقطة ليقفل عند مستوى 7209.71 وبلغت قيمة التداولات أكثر من 3.4 مليار ريال، ووصل عدد الأسهم لأكثر من 167 مليون سهم تقاسمت بين 97 ألف صفقة حيث سجلت أسهم 82 شركة ارتفاعا في حين أغلقت أسهم 93 شركة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ” نمو ” مرتفعا بمعدل 7.62 نقطة ليقفل عند مستوى 3101.88 نقطة وتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.2 مليون ريال.

وسجلت أسهم الشركات سابك، الإنماء، كيان السعودية، دار الأركان، وبترورابغ، الأكثر نشاطا في القيمة. والأكثر نشاط من حيث الكمية كانت شركات الإنماء، دار الأركان، كيان السعودية، وبترورابغ، والطيار.