رئيس الوزراء اليمني يستقبل سفير المملكة

نايف السالم(صدى):

التقى سفير المملكة باليمن محمد سعيد الجابر، بالدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس الوزراء اليمني؛ لمناقشة آخر التطورات والمستجدات على الساحة الوطنية.

من جانبه، أشاد رئيس الوزراء اليمني، بالدور التاريخي للمملكة في دعمها ومساندتها للشعب اليمني في مواجهة مليشيا الحوثي الإيرانية الإرهابية.

وأكد أن عاصفة الحزم شكلت تحولاً تاريخياً في تاريخ العرب لمواجهة أي عدو يهدد الأمن والاستقرار العربي والإقليمي، مشيرًا إلى أنها تحقق أهدافها بهزيمة المليشيات الحوثية والمشروع الإيراني في المنطقة.