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لص يسرق محلا بالجوف ويختبأ بسقفه

لص يسرق محلا بالجوف ويختبأ بسقفه
علي العنزي(صدى):

تعرض أحد المحال للسرقة بمنطقة الجوف، اليوم، بعد كسر أقفال الأبواب الخارجية أثناء، ولاحظ أفراد البحث الجنائي أثناء تفقدهم بوجود شخص مختبأ بسقف المحل تبين أنه اللص.

وقال متحدث شرطة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس، أنه وبمساءلة الجاني أقرَّ بقيامة بكسر أقفال المحل مع شخصين من زملائه، وأقرَّ بسرقة مبالغ مالية من محال أخرى بالمحافظة وأجهزة جوال وشواحن متنوعة، وتم إيداعه دار الملاحظة كونه حدثاً، وجرى إشعار النيابة العامة بحكم الاختصاص.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ يومين

لا حول ولا قوة الا بالله

نسأل الله السلامة

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