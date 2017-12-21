” سامسونج ” تستخدم تقنية جديدة لإنتاج ذاكرة بسعة 8 جيجابايت

سول(صدى):

بدأت شركة ” سامسونج ” الكورية الجنوبية عملية إنتاج ضخمة للجيل الثاني من ذاكرة الوصول العشوائي الجديدة ” رام ” المستخدم فيها تقنية 10 نانومتر، نهاية عام 2017.

وتسمح التقنية في إنتاج ذاكرة وصول عشوائي ” رام ” بسعة 8 جيجابايت، علاوة على أنها ستمكن من إنتاج ذاكرات أسرع وأقوى كفاءة بنحو 10%، وتوفر في استهلاك الطاقة بنحو 15%، عن الأجيال السابقة.

وتعمل الذاكرة الجديدة بسرعة تصل إلى 3600 ميجابت في الثانية، مقارنة بـ3200 ميجابت في الثانية عن النسخ السابقة.