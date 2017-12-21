الإحصاء: 10961 وفاة بسبب الحوادث المرورية لعام 2017

عادل الحربي(صدى):

قامت الهيئة العامة للإحصاء، بمسح الخصائص السكانية بالممكلة، وكشف المسح عن ارتفاع عدد الوفيات بسبب حوادث المرور إلى 10961 خلال عام 2017م.

وأشار المسح إلى أن عدد وفيات العام الماضي 2016م ، بسبب الحوادث المرورية بلغ 10861.

وقال رئيس الجمعية السعودية للسلامة المرورية، المهندس عبدالحميد المعجل، أن السبب وراء ارتفاع عدد الوفيات مقارنة بالعام الماضي؛ يرجع إلى عدم تنفيذ الإستراتيجية العامة للسلامة المرورية، التي تم إقرارها منذ أربعة سنوات، فضلا عن عدم الانتشار الكافي لرجال المرور في شوارع المملكة.