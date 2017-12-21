الإحصاء: 10961 وفاة بسبب الحوادث المرورية لعام 2017
قامت الهيئة العامة للإحصاء، بمسح الخصائص السكانية بالممكلة، وكشف المسح عن ارتفاع عدد الوفيات بسبب حوادث المرور إلى 10961 خلال عام 2017م.
وأشار المسح إلى أن عدد وفيات العام الماضي 2016م ، بسبب الحوادث المرورية بلغ 10861.
وقال رئيس الجمعية السعودية للسلامة المرورية، المهندس عبدالحميد المعجل، أن السبب وراء ارتفاع عدد الوفيات مقارنة بالعام الماضي؛ يرجع إلى عدم تنفيذ الإستراتيجية العامة للسلامة المرورية، التي تم إقرارها منذ أربعة سنوات، فضلا عن عدم الانتشار الكافي لرجال المرور في شوارع المملكة.
رااايق[ عدد التعليقات: 3193 ] نشر منذ يومين
لا حول ولا قوة إلا بالله ** الله يكفينا شر هالحوادث *
معلمة[ عدد التعليقات: 122 ] نشر منذ يومين
عشرة ألاف !!!
لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم
نساء وأطفال وعوائل راحوا بسبب استهتار بعض الشباب إلى هذي الدرجة حياتكم رخيصة
ماأنكر إن فيه شاحنات و إبل سائبة وطرق سيئة
بس غالبية الحوادث من السرعة
اتقوا الله في أرواحكم
أنتم مو بس تقتلون نفسكم أنتم تقتلون أسر كاملة معكم
الله يرحم من مات ويشفي المصابين ويعوض من خسر بسبب الحوادث