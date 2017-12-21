بالصور.. عودة مرسيدس اس كلاس 2018 بنظام قيادة ذكي

بكين(صدى):

عادت مرسيدس اس كلاس 2018 إلى الأسواق بعد ظهورها في شنغهاي 2017 بنسخة محدثة مع عدد من المواصفات الجديدة ، أبرزها مجموعة جديدة من المحركات الاقتصادية مع أنظمة حركية متطورة وبعض التعديلات الطفيفة على المصابيح والشكل الخارجي والمقصورة ، هذا بالإضافة إلى نظام القيادة الذكي الجديد والذي يقترب خطوة إضافية نحو أنظمة القيادة الذاتية .

كل موديلات مرسيدس اس كلاس 2018 حصلت على شبك أمامي جديد محاط بالكروم مع شفرات ثلاثية مزدوجة وخطوط عمودية باللون الأسود اللامع ، وبالإضافة إلى مصابيح LED ذات قوة الإضاءة المتعددة حصلت الأضواء الأمامية على مصابيح ثلاثية أنيقة كعنصر تصميمي فريد من نوعه لهذه السيارات الفاخرة ، كما جاء الصادم الأمامي بفتحات تهوية بارزة ومظهر رياضي جديد.

ومن الخلف تبرز مصابيح LED الكريستالية التي تمنح السيارة مظهراً مميزاً في الليل والنهار مع ألياف ضوئية ثلاثية جديدة ، وأعيد تصميم الصادم الخلفي مع فوهات عادم مدمجة محاطة بالكروم لتبدو السيارة أعرض من الخلف ، فيما تتوفر سبعة تصاميم جديدة للجنوط بقياس يتراوح بين 17 و 20 إنش.

من الداخل

تتميز مرسيدس اس كلاس 2018 من الداخل بالشاشتين الكبيرتين عاليتي الجودة قياس 12.3 إنش ، حيث تبدو الشاشتان وكأنهما شاشة واحدة كبيرة ، فيما يمكن التحكم بالنظام الترفيهي المعلوماتي عن طريق لوحة لمسية في الكونسول الوسطي ، بالإضافة إلى نظام الأوامر الصوتية الذي تم تطويره ليتحكم بالمزيد من الإعدادات.

وبالطبع وكما تتوقع من مرسيدس اس كلاس ، حصلت المقصورة على فرش مميز من مواد عالية الجودة مثل تزيينات القشرة الخشبية والجلد في بطانة الأبواب هذا إلى جانب أعلى درجات الحرفية والاهتمام الدقيق بالتفاصيل الذي تشتهر به أفخم سيارات مرسيدس ، فيما أصبحت المقصورة متوفرة بالمزيد من الخيارات اللونية.

واحتفظت اس كلاس بنظام الإضاءة الداخلي من أضواء LED مع تشكيلة واسعة من الألوان تصل إلى 64 لوناً مختلفاً ، وأصبح من الممكن الآن اختيار اعدادت متنوعة أكثر لإرضاء ذوق الركاب ، كما حصلت المقصورة على نظام صوتي متطور ثلاثي الأبعاد من نوع Burmester وعلى قابس كهربائي بقوة 48 فولت يستخدم للمرة الأولى في عالم السيارات.

نظام القيادة الذكي

أخذت مرسيدس اس كلاس 2018 خطوة إضافية لتقترب أكثر من نظام القيادة الذاتي بالكامل ، حيث زوّدت السيارة بعدد من الأنظمة الإلكترونية المساعدة على القيادة بشكل قياسي (ستاندرد) ، مثل نظام المساعدة على الكبح ونظام المساعدة على مقاومة حركة الرياح الجانبية ونظام المساعدة على قراءة الإشارات المرورية ونظام التحذير الاستباقي قبيل وقوع الحوادث لا قدر الله.

ويتوفر كذلك نظام التحكم النشط بالمسافة ونظام المساعدة على توجيه المركبة واللذان يوفران للساق المزيد من الدعم والراحة ويحافظان على سلامة المركبة ، حيث يتم تعديل السرعة أوتوماتيكياً عند المنعطفات وتقاطعات الطرق ، ويترافق هذا مع نظام المساعدة على تغيير المسار والميزات الإضافية الأخرى مثل نظام المساعدة على التوقف في حالات الطوارئ .

ومع تطوير نظام الرادار والكاميرا أصبحت اس كلاس الجديدة تتمتع برؤية أفضل لمحيطها وللمرة الأولى أصبحت تعتمد على الخرائط ومعلومات نظام الملاحة لتعديل السرعة بما يتلاءم مع طبيعة الطرق .