الأرصاد: تقلبات جوية بالمملكة مطلع الأسبوع المقبل

عادل الحربي(صدى):

توقعت إدارة التحاليل والتوقعات بهيئة الأرصاد، تأثر المملكة بنشاط في الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، على مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، والاجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة، المدينة المنورة تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض والقصيم.

وأوضحت الأرصاد، أن الحالة ستستمر لمدة 3 أيام ابتداء من يوم السبت القادم وحتى يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل.

وتوقعت الهيئة، هطول أمطار رعدية على مناطق ” تبوك تشمل الاجزاء الساحلية، الجوف، الحدود الشمالية ” ، قد يمتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقتي حائل والمدينة المنورة، اعتبارًا من الأحد.

وقالت الأرصاد، إن هناك انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة يصحب برياح شمالية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقة قد تصل إلى أقل من 2 كم، على مناطق شمال وغرب المملكة اعتبارًا من الإثنين القادم، سيؤثر على مناطق وسط وشرق وجنوب المملكة.