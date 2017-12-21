نجاح جراحة تشوه لطفلة رضيعة بالجوف

علي العنزي(صدى):

نفذ مركز العمليات الاستشارية بكلية طب الأسنان عملية جراحية بالجوف لطفلة رضيعة تعاني من تشوه خلقي بالفم، ونجحت العملية بتصحيح التشوه الذي تعاني منه الطفلة البالغة من العمر 13 يوما، وكانت قد أجريت العملية بقيادة عميد الكلية ووكيل الجامعة بدر بن كريم الزراع.

وأوضح عميد الكلية أن فريق العمل وضع خطة لإجراء هذه العملية لأنها من الحالات النادرة ونسبتها واحد من كل ثلاثين ألف مولود.

يذكر أن عيادات الجامعة تعد هي الجهة الوحيدة في منطقة الجوف التي تقوم بهذا النوع من العمليات، نظرا لما تملكه من كوادر وكفاءات وما تحصل عليه من دعم من قبل مدير الجامعة.