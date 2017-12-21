بالصور.. ” الصمعاني ” يتفقد المرافق العدلية بالمدينة المنورة

نايف السالم(صدى):

أجرى وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، اليوم الخميس، متابعة للمرافق العدلية بالمدينة المنورة، والتقى بالمستفيدين وأكد على ضرورة مراعاة أحوال احتياجات المستفيدين.

وقال الحساب الرسمي لوزارة العدل عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، وزير العدل د. وليد الصمعاني يتفقد المرافق العدلية بالمدينة المنورة ويلتقي المستفيدين.. ويحثّ معاليه القضاة ومنسوبي المحاكم على تلمس احتياجات المستفيدين ومراعاة أحوالهم وسرعة البت في القضايا والاستفادة المثلى من التحوّل الرقمي الذي تشهده الوزارة بمختلف قطاعاتها.

