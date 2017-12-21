7 عادات على الفتيات العازبات تجنبها

أماني الغامدي(صدى):

كشفت دراسة حديثة انه هناك بعض الأمور التي يعتبر فعلها ضرورياً للنساء المتزوجات على العازبات تجنبها ، لتفادي ما بها من أضرار بسيطة قد تؤدي إلى سير الأمور على غير شكلها الطبيعي.

1- استخدام أمواس الحلاقة لإزالة الشعر: فعلى الرغم من أنها وسيلة سريعة، إلا أنها في بعض الأحيان تسبب تهيجاً للبشرة، وأنت لست مضطرة لإزالة الشعر فور نموه، فبالإمكان الانتظار حتى يسهل نزعه بطريقة آمنة.

2- ارتداء الملابس الداخلية الحريرية: لأنها ملابس لا تسمح بتنفس البشرة ولا تمتص العرق فهي تسبب الاحتكاك، وبالتالي تحسس البشرة وظهور الاحمرار، ويفضل ارتداء الملابس الداخلية القطنية.

3- كثرة استخدام الماكياج والنوم به: وهي نقطة مهمة للحفاظ على سلامة البشرة، فأنت لست مضطرة لاستخدام الماكياج بكثرة أو النوم به طالما أنك عزباء، وبإمكانك إزالة الماكياج قبل النوم.

4- تعطير الجسم والشعر: كلنا نعلم أن معظم منتجات تعطير الجسم والشعر هي غالباً ليست منتجات طبيعية أو صحية، بل على العكس تماماً، فهي مركبة من العديد من العناصر الكيميائية التي لها ضرر على البشرة والشعر.

5- كثرة الاستحمام: وهنا نحن لا نتحدث عن النظافة بل على كثرة الاستحمام التي تتسبب في ضرر الشعر، ولا تسمح له بإفراز الزيوت الطبيعية التي تمنحه اللمعان والكثافة.

6- قلة النوم والسهر: عدم وجود أي مسؤولية هي ميزة فترة الشباب وما قبل الزواج، فاستغلي تلك الفترة في منح جسدك كفايته من النوم والراحة، والأهم النوم في الأوقات الطبيعية.

7- عدم التحكم في الوزن: ثبات الهرمونات عند غالبية العازبات يمكنهن من التحكم بسهولة في الوزن، وحتى في نوعيات الطعام وبالتالي كمياته ومقدار السعرات الحرارية، وتأكدي عزيزتي العزباء أن التحكم في الوزن قبل الزواج وما به من حمل ورضاعة أسهل بكثير.