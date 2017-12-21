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  3. بالفيديو.. مذيع صباح العربية يمسك يد زميلته على الهواء ورد فعل صادم للأخيرة

بالفيديو.. مذيع صباح العربية يمسك يد زميلته على الهواء ورد فعل صادم للأخيرة

بالفيديو.. مذيع صباح العربية يمسك يد زميلته على الهواء ورد فعل صادم للأخيرة
أماني الغامدي(صدى):

وقع مذيع برنامج صباح العربية في موقف محرج، عقب إمساكه بيد زميلته في تقديم البرنامج بدلاً من ابنتها الصغيرة.

وظهر المذيعان في مقطع فيديو نشرته قناة العربية عبر صفحتها الشخصية بموقع تويتر، وهما في حالة هستيرية من الضحك، حيث لم تتمالك المذيعة نفسها عقب خطأ زميلها ومحاولته امساكه يدها على الهواء بدلا من ابنتها الصغيرة ودخلت في نوبة ضحك هستيري ، وحاول المذيع تمالك نفسه ولكنه ظل يضحك هو الآخر .


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17 تعليق

[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ يومين

ههههههههههههههههههههههه يجس النبض

[ عدد التعليقات: 1505 ] نشر منذ يومين

ههههههههههههههه موقف مضحك جدا جدا جدا تصدقون اني عجزت أمسك نفسي من الضحك حتى وانا واقف بين يدي ربي اضحك

[ عدد التعليقات: 1005 ] نشر منذ يومين

اضبط تحرش جنسي علي قناة العربيه خمسمائة مره .

[ عدد التعليقات: 40434 ] نشر منذ يومين

مجموعة هشك بيشك …

[ عدد التعليقات: 24383 ] نشر منذ يومين

أستخفاف بعقول الناس والمشاهدين
والا كان بأمكانهم حذف هذا المقطع ومايحتاج يظهرونه للناس
لأن العالم دارين باالكفت كله وميحتاج😉😉😉

[ عدد التعليقات: 2091 ] نشر منذ يومين

هههههههههههههه اكررره شي هو الإستشراااف .. في ناس مسوين انهم مستقيمين والله العالم ايش خباياهم … الى متى وانتم كذا … متسترين بالدين واظن اظظظظن انكم يالله تركعونها😂💔 خلو الناس على راحتهم وبطلو تدخلو الدين في كل شي 😒

[ عدد التعليقات: 5658 ] نشر منذ يومين

يتمنعن وهن راغبات تحصل في المناسبات والحفلات

[ عدد التعليقات: 14889 ] نشر منذ يوم واحد

لا حول و لا قوة الا بالله
الله يهديكم و يغفر لنا ولكم جميع
لا تضنو ضن السؤ بالاخرين
والمذيع فعلا مد يده ليمسك يد الطفل الممدوده ولكن الطفل غير وضعية يده فراحت يد المذيع الى يد المذيعه بدون قصد

[ عدد التعليقات: 115 ] نشر منذ يوم واحد

سوء الظن لدى بعض المعلقين اعوذ بالله

[ عدد التعليقات: 483 ] نشر منذ يوم واحد

حرارة الريديتر ارتفعت بمجرد اللمس
ومع هذا البرد ………………………..
يدور الدفاء

[ عدد التعليقات: 973 ] نشر منذ يوم واحد

ماسار شيء يستدعي كل هالضحك 😳؛

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