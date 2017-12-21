بالفيديو.. مذيع صباح العربية يمسك يد زميلته على الهواء ورد فعل صادم للأخيرة
وقع مذيع برنامج صباح العربية في موقف محرج، عقب إمساكه بيد زميلته في تقديم البرنامج بدلاً من ابنتها الصغيرة.
وظهر المذيعان في مقطع فيديو نشرته قناة العربية عبر صفحتها الشخصية بموقع تويتر، وهما في حالة هستيرية من الضحك، حيث لم تتمالك المذيعة نفسها عقب خطأ زميلها ومحاولته امساكه يدها على الهواء بدلا من ابنتها الصغيرة ودخلت في نوبة ضحك هستيري ، وحاول المذيع تمالك نفسه ولكنه ظل يضحك هو الآخر .
مذيع ومذيعة #صباح_العربية في نوبة ضحك هستيرية pic.twitter.com/9YF0ygm5UP
— قناة العربية (@AlArabiya) ٢١ ديسمبر، ٢٠١٧
خالد الصريح[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ يومين
خطوات الشيطان
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ يومين
ههههههههههههههههههههههه يجس النبض
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1505 ] نشر منذ يومين
ههههههههههههههه موقف مضحك جدا جدا جدا تصدقون اني عجزت أمسك نفسي من الضحك حتى وانا واقف بين يدي ربي اضحك
زائر[ عدد التعليقات: 1005 ] نشر منذ يومين
اضبط تحرش جنسي علي قناة العربيه خمسمائة مره .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24383 ] نشر منذ يومين
باالعاني
بس كني مادريت😂😂😂😂
ابو محمد[ عدد التعليقات: 40434 ] نشر منذ يومين
مجموعة هشك بيشك …
حفيد الصحابي عروة البارقي _ محافظة بارق[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ يومين
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الحمد لله أن الله انساني هذه القناة ..
🔥فتامين ((و ))🔥[ عدد التعليقات: 2317 ] نشر منذ يومين
سماجة
الله يلعنكم
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24383 ] نشر منذ يومين
أستخفاف بعقول الناس والمشاهدين
والا كان بأمكانهم حذف هذا المقطع ومايحتاج يظهرونه للناس
لأن العالم دارين باالكفت كله وميحتاج😉😉😉
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24383 ] نشر منذ يومين
عمومأ أحمدي ربك أنه مانزل يده شوي بعد.😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 2091 ] نشر منذ يومين
هههههههههههههه اكررره شي هو الإستشراااف .. في ناس مسوين انهم مستقيمين والله العالم ايش خباياهم … الى متى وانتم كذا … متسترين بالدين واظن اظظظظن انكم يالله تركعونها😂💔 خلو الناس على راحتهم وبطلو تدخلو الدين في كل شي 😒
jamalco[ عدد التعليقات: 5658 ] نشر منذ يومين
يتمنعن وهن راغبات تحصل في المناسبات والحفلات
abu ammar[ عدد التعليقات: 14889 ] نشر منذ يوم واحد
لا حول و لا قوة الا بالله
الله يهديكم و يغفر لنا ولكم جميع
لا تضنو ضن السؤ بالاخرين
والمذيع فعلا مد يده ليمسك يد الطفل الممدوده ولكن الطفل غير وضعية يده فراحت يد المذيع الى يد المذيعه بدون قصد
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22498 ] نشر منذ يوم واحد
طيب
👑[ عدد التعليقات: 115 ] نشر منذ يوم واحد
سوء الظن لدى بعض المعلقين اعوذ بالله
شاهر ساهر[ عدد التعليقات: 483 ] نشر منذ يوم واحد
حرارة الريديتر ارتفعت بمجرد اللمس
ومع هذا البرد ………………………..
يدور الدفاء
همس~[ عدد التعليقات: 973 ] نشر منذ يوم واحد
ماسار شيء يستدعي كل هالضحك 😳؛