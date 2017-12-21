بالفيديو.. مذيع صباح العربية يمسك يد زميلته على الهواء ورد فعل صادم للأخيرة

أماني الغامدي(صدى):

وقع مذيع برنامج صباح العربية في موقف محرج، عقب إمساكه بيد زميلته في تقديم البرنامج بدلاً من ابنتها الصغيرة.

وظهر المذيعان في مقطع فيديو نشرته قناة العربية عبر صفحتها الشخصية بموقع تويتر، وهما في حالة هستيرية من الضحك، حيث لم تتمالك المذيعة نفسها عقب خطأ زميلها ومحاولته امساكه يدها على الهواء بدلا من ابنتها الصغيرة ودخلت في نوبة ضحك هستيري ، وحاول المذيع تمالك نفسه ولكنه ظل يضحك هو الآخر .