العرفج: أصحاب الأضداد ينتقدون حفل تكريم المنتخب لأنهم لم يدعو له

طلال الغامدي (صدى):

قال الدكتور أحمد العرفج، عمل المعرفة والكاتب الساخر، عبر برنامج " ياهلا " على قناة خليجية، حول انتقادات حفل تكريم المنتخب يوم الاثنين الماضي، " أصحاب الأضداد ينتقدون حفل تكريم المنتخب لمجرد أنهم لم يكونوا مدعوين له ".

وأضاف: " حقيقة أفتخر بتنظيم الهيئة لحفل التكريم، وقد حقق التنظيم نجاح بنسبة 90% ".

وأشاد العرفج، بذكاء تنظيم الهيئة في دعوة كبار الرياضين ذوي التاريخ الكبير مثل حارس مرمى المنتخب منذ 40 عام، خالدين، ونصر منصور، وعبدالكريم بن قادر، بالإضافة إلى النماذج الأجنبية مثل اللاعب " كريستيانو رونالدو ".

كما أعرب عن سعادته بالتنوع في الدعوة لممثلين لدول عربية مثل مصر والعراق والكويت، وأشار إلى مجانية دخول الحفل مما يدل على وجود الربحية.

وقد وجه العرفج الشكر لهيئة الرياضة العامة، ورئيسها تركي آل الشيخ، لجهدهم الرائع.