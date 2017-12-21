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الأعداد السابقة للصحيفة

العرفج: أصحاب الأضداد ينتقدون حفل تكريم المنتخب لأنهم لم يدعو له

Time منذ سنتين
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العرفج: أصحاب الأضداد ينتقدون حفل تكريم المنتخب لأنهم لم يدعو له

طلال الغامدي (صدى):
قال الدكتور أحمد العرفج، عمل المعرفة والكاتب الساخر، عبر برنامج " ياهلا " على قناة خليجية، حول انتقادات حفل تكريم المنتخب يوم الاثنين الماضي، " أصحاب الأضداد ينتقدون حفل تكريم المنتخب لمجرد أنهم لم يكونوا مدعوين له ".

وأضاف: " حقيقة أفتخر بتنظيم الهيئة لحفل التكريم، وقد حقق التنظيم نجاح بنسبة 90% ".

وأشاد العرفج، بذكاء تنظيم الهيئة في دعوة كبار الرياضين ذوي التاريخ الكبير مثل حارس مرمى المنتخب منذ 40 عام، خالدين، ونصر منصور، وعبدالكريم بن قادر، بالإضافة إلى النماذج الأجنبية مثل اللاعب " كريستيانو رونالدو ".

كما أعرب عن سعادته بالتنوع في الدعوة لممثلين لدول عربية مثل مصر والعراق والكويت، وأشار إلى مجانية دخول الحفل مما يدل على وجود الربحية.

وقد وجه العرفج الشكر لهيئة الرياضة العامة، ورئيسها تركي آل الشيخ، لجهدهم الرائع.

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أحدث التعليقات

طاقية
قصدك ١٧٠ مليون يقول باقي في المحكمه وقبلها يقول مافيه ههههههههه
أبوسطام
مع احترامي وتقديري للجهه المسؤوله عن منع التجمعات في هذه المنطقه اقول لهم هذا التجمع خطر علينا ارجوكم امنعوهم فنحن ابناء البلد محبوسون في بيوتنا وهؤلاء هم من ينقل لنا المرض
خالد
والله الجواب باين من عنوانه سماجه وسخافه وابتذال ومحاوله اصحابك بالقوه وتكرار في الشخصيات والله اني حاولت ان اضحك ولو لاتفه الاسباب ولكني لم استطع حسفي على الدكتور الشمراني فهو وضع في المسلسل الخطاء فهو فنان قدير ولا يستحق هذا المكان.
أبوسطام
الحمد لله رب العالمين إن شا الله رفع الحظر عن المملكة قريبا ان شا الله .
حمد
عمل ناجح بكل المقاييس وخالد عبدالرحمن ماتوقعت أنه ينجح لأنه أول عمل له ولكن كأن له سنين يمثل

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