10 طرق سهلة وفعالة لترطيب الجسم الجاف

أماني الغامدي (صدى):

تعاني أغلب النساء من جفاف أجسامهن في فصل الشتاء ويبحثن عن طرق ترطيب طبيعية.

تعرفي الى 10 طرق طبيعية لترطيب الجسم الجاف واستمتعي بجسم ناعم كالحرير.

1- ماسك ترطيب الجسم الجاف بالأفوكادو والعسل

يعتبر الأفوكادو من أفضل المواد الطبيعية المرطبة والمغذية للبشرة، لذا لا تترددي بهرس حبة أو حبتين ناضجتين من الأفوكادو وأضيفي إليهم 4 ملاعق من العسل ومن ثم وزعي الخليط على بشرة جسمك الجافة بالتساوي واتركيها لمدة 15 دقيقة، ومن ثم خذي دوش بالماء الدافىء.

2-ماسك المايونيز لترطيب الجسم الجاف

بعد أن تجربي هذا الماسك لترطيب البشرة سوف تستغني عن الكثير من منتجات العناية بالبشرة باهظة الثمن. حيث يحتوي المايونيز على البيض والزيت، وهما أفضل مرطبين طبيعيين للبشرة. كل ما تحتاجين اليه لترطيب بشرتك هو توزيع طبقة سميكة من المايونيز على البشرة الجافة وتركها 15 دقيقة لا أكثر قبل أن تغسلي وجهك بالماء جيداً.

3- خلطة قشطة الحليب لترطيب الجسم الجاف

قشطة الحليب هي واحد من العلاجات المنزلية الأكثر شهرة للبشرة الجافة. حيث يحتوي الحليب على حمض اللبنيك الذي يساعد في تحسين صحة الجلد لدينا. كما يحتوي على حمض الكابريليك الذي يساعد على الحفاظ على توازن الرقم الهيدروجيني المناسب لبشرتنا. كل ما تحتاجينه هو إضافة 5 ملاعق من قشطة الحليب وملعقتين من عصير الليمون ومن ثم مدي الخليط على بشرة جسمك واتركيه لمدة 15 دقيقة ثم اغسليه بالماء.

4- ترطيب الجسم الجاف بالعسل وزيت الزيتون

امزجي ملعقة من زيت الزيتون مع 3 ملاعق من العسل الطبيعي، ومن ثم مديه على بشرة جسمك الجافة واتركيها لمدة 10 دقائق ومن ثم اغسلي البشرة بالماء الفاتر.

5- ماسك ترطيب الجسم الجاف بالموز والبابايا

يعتبر الموز من أفضل المواد الطبيعية المرطبة والمغذية للبشرة. كما أن البابايا يحتوي على مواد مرطبة للبشرة بامتياز ولذا لا تترددي بهرس حبتين ناضجتين من الموز ومقدار نصف حبة من البابايا ومن ثم وزعي الخليط على بشرة جسمك الجافة بالتساوي واتركيهم لمدة 15 دقيقة، ومن ثم خذي دوش بالماء الدافىء.

6- ترطيب الجسم الجاف فيتامين E وزيت الزيتون

زيت الزيتون يحتوي على مضادات أكسدة رئيسية تجعله أفضل مرطب وحامي للجلد، أما فيتامين E فيساعد على تحييد تأثير أكسدة الجذور الحرة التي تضر الكولاجين وهو السبب الرئيسي لفقدان مرونة البشرة، كما يزيد من تدفق الدم إلى سطح الجلد. لذا أضيفي ملعقة صغيرة من فيتامين E إلى 4 ملاعق من زيت الزيتون الطبيعي وامسحي بشرة جسمك الجافة بالخليط واتركيهليجف ومن ثم خذي حماماً ساخناً.

7- ترطيب الجسم الجاف بزيت الخروع وزيت جوز الهند

يحفز زيت الخروع إنتاج الكولاجين والإيلاستين المسؤولان عن مرونة الجلد، أما زيت جوز الهند فهو مصدر كبير من الدهون المشبعة والبروتينات وحمض الكابريليك والفيتامين. لذا امزجي كمية متساوية من زيت الخروع وزيت جوز الهند ومن ثم وزعيها على بشرة جسمك الجاف قبل أخذ حمام واتركيها لمدة 10 دقائق.

8- وصفة جل الصبار الطبيعي لعلاج جفاف البشرة

من المعروف بأن جل الصبار يساعد على التخلص من مشكلة الجلد الجاف. لذا قومي بتطبيق جل الصبار على جسمك واتركيه ليجف ولا داعي لشطفه بعدها فهو سريع الامتصاص وغير دبق على الإطلاق.

9- وصفة الشوفان واللبن

يحتوي اللبن على البروتين الحيواني والعديد من العناصر الغذائية الأخرى مثل الكالسيوم وفيتامين B2 وفيتامين B12 والبوتاسيوم والمغنيسيوم الذين يحمون الجلد من الجفاف وحكة الجلد. كذلك الشوفان فهو غني بالبروتينات المرطبة للبشرة، لذا امزجي 4 ملاعق من بودرة الشوفان مع 3 ملاعق من اللبن وعندما تحصلين على مزيج متجانس وزعيه على بشرة جسمك واتركيه لمدة 15 دقيقة ومن ثم قومي بأخد حمام دافىء.

10- ترطيب الجسم الجاف بزبدة الشيا

كل ما تحتاجينه في هذه الحالة هو تدليك بشرة جسمك بطبقة سميكة من زبدة الشيا وتركها لمدة 15 دقيقة حتى تمتصها البشرة بشكل جيد، ومن ثم قومي بأخد حمام دافىء.