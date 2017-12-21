نيمار: محمد صلاح والمنتخب البلجيكي سيحققان مفاجأة في المونديال

ماجد محمد(صدى):

قال نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، أن المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، يقدم أداء جيد للغاية، وهو لاعب متميز سيحقق فارق في مونديال روسيا 2018.

وأكد نيمار أن صلاح سيكون أبرز مفاجآت كأس العالم 2018 بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإسبانية.

وعن منتخبات المونديال المنافسة، قال نيمار: ” لا يوجد منتخب سهل، لأن أفضل منتخبات العالم تشارك في روسيا، ومن هنا كل مباراة لها أهميتها الكبيرة ” .

وراهن نيمار على قوة منتخبات دول البرازيل وألمانيا وفرنسا وإسبانيا والأرجنتين، قائلا: ” هذه المنتخبات تعتبر الأبرز في أي بطولة تشارك فيها ” .

وأضاف: ” أعتقد أن بلجيكا لديها فريق ممتاز بإمكانه تحقيق المفاجأة ” .