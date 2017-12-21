إنشاء ” حاضنات صناعية ” لملائمة عمل المرأة في 154 مصنعا

علي القحطاني(صدى):

أعلن المهندس محمد السويلم، مدير إدارة الفروع بهيئة المدن الصناعية، إنشاء حاضنات صناعية وواحات مدن؛ لملائمة مجالات عمل المرأة في 154 مصنعا، بمختلف المدن الصناعية في المملكة.

وأكد ” السويلم ” التطور الكبير الذي تشهده المدن الصناعية في مستوى البنى التحتية والبيئة الداعمة للاستثمار الصناعي، بالإضافة إلى الخدمات والحوافز والتسهيلات وغيرها من المقومات الاستثمارية الموجهة للصناعيين.

وتأتى تلك الجهود استجابة لحلقة النقاش التي اختتمت مؤخرا بمحافظة جدة، حول المرأة والطاقة مطالبة برفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتوافقا مع رؤية المملكة 2030.