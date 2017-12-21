العراق تطلب استضافة كأس الخليج في نسخته 24

نواف السالم(صدى):

أعلن وزير الشباب والرياضة العراقي، عبد الحسين عبطان، عن رغبة العراق في استضافة البطولة المقبلة من منافسات كأس الخليج، في النسخة 24.

وقال عبطان، أن هناك ثلاثة مدن مقترحة لاستقبال مباريات المنافسة وهم: العاصمة العراقية بغداد، والنجف والبصرة.

وأكد على أن وزارة الشباب والرياضة العراقية، ستعمل جاهدة على توفير مستلزمات الضيافة للوفود الخليجية الشقيقة.

يذكر أن العراق كانت مرشحة من قبل لاستضافة النسخة 22 من كأس الخليج، إلا أنه تقرر التأجيل؛ بسبب عدم توافر الظروف الملائمة لإقامة البطولة.