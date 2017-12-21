حقيقة فرض غرامة على ذوي الأطفال التائهين بالواجهة البحرية في جدة
نفت مصادر مطلعة، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من فرض غرامة مالية قدرها 50 ريالًا عن كل طفل يتم العثور عليه من قبل رجال الأمن، عقب فقدانه بواجهة جدة البحرية.
وكانت قد انتشرت أنباء على مواقع التواصل، عن فرض الأمانة غرامة على أهالي الأطفال التائهين، وأخذ التعهد على والديهم.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24264 ] نشر منذ 17 دقيقة
أنا دايم أنصح الأباء والأمهات
يحفظون عيالهم رقم جوال الأب
خصوصآ لااطلعو للسوق ولا خذو عمره فمكه
حتى لو ماحفظ الرقم
أكتبه على يده.