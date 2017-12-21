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حقيقة فرض غرامة على ذوي الأطفال التائهين بالواجهة البحرية في جدة

حقيقة فرض غرامة على ذوي الأطفال التائهين بالواجهة البحرية في جدة
نايف السالم(صدى):

نفت مصادر مطلعة، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من فرض غرامة مالية قدرها 50 ريالًا عن كل طفل يتم العثور عليه من قبل رجال الأمن، عقب فقدانه بواجهة جدة البحرية.

وكانت قد انتشرت أنباء على مواقع التواصل، عن فرض الأمانة غرامة على أهالي الأطفال التائهين، وأخذ التعهد على والديهم.

 


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