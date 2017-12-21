” المواصفات ” : شروط جديدة لدخول الأسمنت والخرسانة المملكة

عادل الحربي(صدى):

أكد مدير إدارة متابعة التطبيق في الهيئة السعودية للموصفات والمقاييس والجودة يزيد الفرج، أنه سيتم حظر دخول مواد البناء غير المطابقة للائحة الهيئة في مارس القادم، لافتًا إلى فرض عقوبات على المخالفين تتضمن إعادة التصدير أو إتلاف الكمية.

وأوضح ” الفرج ” أن اللائحة الفنية لمواد البناء ستطبق إلزاميًا على 14 منتجًا من منتجات مواد البناء في ديسمبر 2018، مشيرًا إلى أن 10% من الأسمنت المتواجد في الأسواق غير مطابق للمواصفات.

وأضاف أنه يُشترط الحصول على شهادة الجودة لدخول الأسمنت والخرسانة باعتبارهم أكثر المنتجات خطورة واستخدامًا، فيما يتكتفي بشهادة مطابقة فقط في باقي المنتجات، لافتًا إلى أن الهيئة تقترب من اعتماد 4 لوائح فنية جديدة؛ منها المصاعد، وحواجز الشاحنات، ثم الملاهي.

كما أشار ” الفرج ” إلى أن 90% من الأسمنت مطابق للمواصفات ولكن الخرسانة تحتاج إلى وقت لمطابقة مواصفات جودتها.