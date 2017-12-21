فريق طبي ينجح في استئصال 26 كيلو من الكتل الدهنية لمريض

نايف السالم(صدى):

نجح فريق طبي بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، في استئصال كتل دهنية ضخمة تزن 26 كيلوجراما لمريض يعاني من سمنة مفرطة حيث توجد لديه كتل ضخمة متدلية من الفخذين والمنطقة الاربية ناجمة عن معاناته من السمنة المفرطة على مدار عام ونصف مما أثر على حركته وتسبب في إعاقة قيامه باحتياجاته اليومية، فضلاً عن إحداثها تقرحات سطحية والتهابات مصاحبة.

وبعد مراجعة المريض للعيادات الخارجية تمت متابعته في عيادة الجراحة العامة وإخضاعه لجميع الفحوصات والأشعة اللازمة لذلك.

وواجه الفريق الطبي تحدياً في إخضاع المريض للتخدير، لا سيما وأن معدل كتلة الجسم لديه تصل إلى 65، ما يجعل تخديره صعب للغاية.

وقد تمكن الفريق الطبي بفضل الله من استئصال الكتل بنجاح، حيث تحسنت حالة المريض وغادر المستشفى .